Афганистан начал новые атаки возмездия на границе с Пакистаном

Ariana News: Афганистан начал новую волну атак на границе с Пакистаном

Афганистан начал новые «атаки возмездия» на границе с Пакистаном. Об этом сообщает Ariana News.

«Источники сообщили, что начались новые атаки возмездия на позиции Пакистана вдоль условной линии разграничения», — передает телеканал.

По данным источников, боевые действия проходят в нескольких районах провинции Хост.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия между Пакистаном и Афганистаном не сулят ничего хорошего и Москва рассчитывает на скорое прекращение конфликта.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, Военно-воздушные силы Пакистана нанесли авиаудар по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар, жертвами атаки стали десятки мирных жителей. 26 февраля Афганистан начал операцию возмездия против Пакистана.