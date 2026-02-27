Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 27 февраля 2026Мир

Афганистан начал новые атаки возмездия на границе с Пакистаном

Ariana News: Афганистан начал новую волну атак на границе с Пакистаном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Abdul Khaliq Achakzai / Reuters

Афганистан начал новые «атаки возмездия» на границе с Пакистаном. Об этом сообщает Ariana News.

«Источники сообщили, что начались новые атаки возмездия на позиции Пакистана вдоль условной линии разграничения», — передает телеканал.

По данным источников, боевые действия проходят в нескольких районах провинции Хост.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия между Пакистаном и Афганистаном не сулят ничего хорошего и Москва рассчитывает на скорое прекращение конфликта.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, Военно-воздушные силы Пакистана нанесли авиаудар по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар, жертвами атаки стали десятки мирных жителей. 26 февраля Афганистан начал операцию возмездия против Пакистана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    Названа новая проблема для продаж российской нефти

    Хирург высказался о пластике Вали Карнавал

    Афганистан начал новые атаки возмездия на границе с Пакистаном

    В российском городе в квартире пенсионерки рухнул потолок

    Телеведущая неделями игнорировала головную боль и оказалась на грани смерти

    Трамп заявил о желании отменить санкции против России

    Рублев проиграл в полуфинале турнира в Дубае

    Коммунальщики нанесли миллионный ущерб в российском городе

    Шаляпин пожаловался на бьющие по психике кастинги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok