Алаудинов: У англоговорящих наемников и немцев отпало желание сражаться за ВСУ

Наемники из англоязычных государств и ФРГ больше не хотят сражаться за Украину. Об этом в разговоре с ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

При этом, по его словам, чаще стало фиксироваться присутствие испаноговорящих бойцов.

«Особо желающих англоговорящих или немцев, как в начале [СВО], что-то я не вижу. Видно, желание у них уже отпало», — рассказал он.

Ранее Алаудинов сообщил, что большая часть иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), не возвращается живыми с позиций в Сумской области. Командир «Ахмата» уточнил, что наемников, точно так же, как и других солдат ВСУ, просто «бросают на мясо».