16:41, 27 февраля 2026Мир

Британский самолет-разведчик заметили в районе Крыма

Британский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем в районе Крыма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Steve Lynes / Wikimedia

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над Черным морем в районе Крыма. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на анализ полетных данных.

По информации агентства, вылетевший с базы в Великобритании самолет пересек Европу и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии. Вскоре разведчик приблизился к Крыму и перестал передавать данные о своем местоположении.

25 февраля над Черным морем заметили самолет-развечик НАТО Bombardier Challenger 650. Сообщалось, что борт не заходил в воздушное пространство какого-либо государства, кроме пункта вылета на территории Румынии.

