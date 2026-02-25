Самолет-разведчик НАТО заметили над Черным морем

ТАСС: Самолет-разведчик НАТО заметили над нейтральными водами Черного моря

Самолет-разведчик, принадлежащий Североатлантическому альянсу, последние несколько часов совершает полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«На протяжении нескольких часов наблюдаем полет самолета, созданного на платформе Bombardier Challenger 650, который выполняет функции проведения разведывательных операций, прежде всего радиоэлектронных (...). Траектория его полета не затрагивает стандартные коридоры, по которым следуют над морем гражданские самолеты», — заявил источник в авиадиспетчерских кругах.

Собеседник агентства также отметил, что борт совершил уже несколько полетов над нейтральными водами Черного моря на высоте около 10 километров. При этом он указал, что борт не заходил в воздушное пространство какого-либо государства, кроме пункта вылета на территории Румынии.

Источник добавил, что этот самолет-разведчик не первый раз замечают в данном регионе.

7 сентября 2025 года самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США Bombardier ARTEMIS II провел разведку над Черным морем. Исходным пунктом борта был аэропорт вблизи города Констанца на юго-востоке Румынии. Самолет курсировал над нейтральными водами акватории.