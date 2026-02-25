Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:13, 25 февраля 2026Мир

Самолет-разведчик НАТО заметили над Черным морем

ТАСС: Самолет-разведчик НАТО заметили над нейтральными водами Черного моря
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leidos

Самолет-разведчик, принадлежащий Североатлантическому альянсу, последние несколько часов совершает полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«На протяжении нескольких часов наблюдаем полет самолета, созданного на платформе Bombardier Challenger 650, который выполняет функции проведения разведывательных операций, прежде всего радиоэлектронных (...). Траектория его полета не затрагивает стандартные коридоры, по которым следуют над морем гражданские самолеты», — заявил источник в авиадиспетчерских кругах.

Собеседник агентства также отметил, что борт совершил уже несколько полетов над нейтральными водами Черного моря на высоте около 10 километров. При этом он указал, что борт не заходил в воздушное пространство какого-либо государства, кроме пункта вылета на территории Румынии.

Источник добавил, что этот самолет-разведчик не первый раз замечают в данном регионе.

7 сентября 2025 года самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США Bombardier ARTEMIS II провел разведку над Черным морем. Исходным пунктом борта был аэропорт вблизи города Констанца на юго-востоке Румынии. Самолет курсировал над нейтральными водами акватории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по химзаводу в российском городе выросло

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Двукратный олимпийский чемпион Васильев высмеял рекорд норвежского лыжника Клебо

    В США признали отсутствие страха перед B-52

    В центре Москвы перекрыли движение

    Семенович раскрыла свой язык любви

    Самолет-разведчик НАТО заметили над Черным морем

    Живущий в США блогер-иноагент стал уборщиком снега

    Россиян призвали носить капустные образы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok