15:06, 7 сентября 2025Мир

Самолет-разведчик США провел разведку над Черным морем

Flightradar: Самолет США Bombardier ARTEMIS II провел разведку над Черным морем
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alain Rioux / Wikipedia

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил США Bombardier ARTEMIS II провел разведку над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Исходным пунктом борта был аэропорт вблизи города Констанца на юго-востоке Румынии. Самолет курсировал над нейтральными водами Черного моря.

Долетев до берегов Турции, борт направился в сторону Румынии.

Ранее самолет-разведчик НАТО P-8A Poseidon заметили рядом с Мурманском. Воздушное судно вылетело из международного аэропорта в Исландии и преодолело расстояние около 2500 километров.

