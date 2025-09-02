Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:21, 1 сентября 2025Россия

Самолет — разведчик НАТО заметили рядом с Мурманском

Shot: Самолет — разведчик НАТО кружит в небе рядом с Мурманском
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря рядом с портом Мурманска заметили самолет — разведчик НАТО P-8A Poseidon. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Борт периодически пропадает с экрана на некоторое время. P-8A ведет разведку, летая кругами от города Заполярный до села Териберка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно несколько часов назад вылетело из международного аэропорта в Исландии и преодолело расстояние около 2500 километров.

Ранее американский дрон-разведчик RQ-4 Global Hawk заметили в небе над Черным морем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    В США рассказали о стремлении ЕС закрыть лазейки для поставок российского газа

    Проблемы с GPS у самолета Урсулы фон дер Ляйен опровергли

    В США попытались преуменьшить значимость встречи Путина с лидерами Китая и Индии

    Самолет — разведчик НАТО заметили рядом с Мурманском

    Сенатор призвал США выйти из НАТО

    Британия оценила боеготовность своих войск на случай отправки на Украину

    Янукович выступил против членства Украины в НАТО

    Британия поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней

    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости