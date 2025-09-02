Самолет — разведчик НАТО заметили рядом с Мурманском

Shot: Самолет — разведчик НАТО кружит в небе рядом с Мурманском

В нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря рядом с портом Мурманска заметили самолет — разведчик НАТО P-8A Poseidon. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Борт периодически пропадает с экрана на некоторое время. P-8A ведет разведку, летая кругами от города Заполярный до села Териберка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно несколько часов назад вылетело из международного аэропорта в Исландии и преодолело расстояние около 2500 километров.

Ранее американский дрон-разведчик RQ-4 Global Hawk заметили в небе над Черным морем.