Американский дрон-разведчик заметили над Черным морем

Американский дрон-разведчик RQ-4 Global Hawk заметили в небе над Черным морем
Фото: Handout / Reuters

Американский дрон-разведчик RQ-4 Global Hawk был замечен в небе над Черным морем, в нейтральных водах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что беспилотник вылетел с военно-морской авиабазы Североатлантического альянса на Сицилии. Следующие несколько часов устройство летало по кругу между Севастополем и Сочи.

RQ-4 Global Hawk способен летать на высоте до 18 километров, а дальность полета достигает 23 тысяч километров. Также устройство способно находиться в воздухе до 36 часов.

Ранее российский военблогер Алексей Живов заявил, что работа беспилотного летательного аппарата-разведчика НАТО над Черным морем — признак скорых диверсий и ударов Вооруженных сил Украины по территории черноморских регионов России.

