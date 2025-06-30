Военблогер увидел признак скорых диверсий и ударов ВСУ по черноморским регионам России

Военблогер Живов: Над Черным морем работает БПЛА НАТО, стоит ждать диверсий ВСУ

Работа беспилотного летательного аппарата-разведчика (БПЛА) НАТО над Черным морем — признак скорых диверсий и ударов Вооруженных сил Украины по территории черноморских регионов России. Эту закономерность увидел российский военблогер Алексей Живов в Telegram.

Блогер прикрепил к посту карту, где отмечен маршрут движения беспилотника, который отмечен как MAGMA10. Вероятно, имеется в виду разведчик RQ-4D Phoenix.

По мнению Живова, БПЛА-разведчик работает именно в интересах ВСУ, и поэтому в российском причерноморье стоит ждать усиления активности украинских сил.

Ранее в Сети появились кадры воздушного боя российских БПЛА с украинскими в приграничной зоне.