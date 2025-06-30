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15:43, 30 июня 2025Россия

Военблогер увидел признак скорых диверсий и ударов ВСУ по черноморским регионам России

Военблогер Живов: Над Черным морем работает БПЛА НАТО, стоит ждать диверсий ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Работа беспилотного летательного аппарата-разведчика (БПЛА) НАТО над Черным морем — признак скорых диверсий и ударов Вооруженных сил Украины по территории черноморских регионов России. Эту закономерность увидел российский военблогер Алексей Живов в Telegram.

Блогер прикрепил к посту карту, где отмечен маршрут движения беспилотника, который отмечен как MAGMA10. Вероятно, имеется в виду разведчик RQ-4D Phoenix.

По мнению Живова, БПЛА-разведчик работает именно в интересах ВСУ, и поэтому в российском причерноморье стоит ждать усиления активности украинских сил.

Ранее в Сети появились кадры воздушного боя российских БПЛА с украинскими в приграничной зоне.

ЖЗЛ
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