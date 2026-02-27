Реклама

14:42, 27 февраля 2026Экономика

Дикие звери прогулялись по Санкт-Петербургу и попали на видео

В Петербурге заметили кабана и лань
Александра Качан (Редактор)

В разных районах Санкт-Петербурга заметили диких животных — кабана и лань. В сети появились соответствующие видео, одно из которых опубликовало сообщество «Девяткино онлайн» во «ВКонтанкте».

На кадрах можно увидеть лань, которая появилась на территории строительной площадки в Буграх во Всеволожском районе Ленобласти. Животное прогулялось по тропинке, а затем подошло к автору ролика, понюхало предложенное угощение и облизало его пальцы.

Второго зверя заметили на опушке в Приморском районе, недалеко от Юнтолово. Кабан ходил вокруг сугробов и обнюхивал территорию, не обращая внимания на наблюдавшего за происходящим человека.

Ранее ветеринар Андрей Руденко призвал россиян не подкармливать диких животных зимой. По его словам, это может нанести им вред. Эксперт подчеркнул, что в особенности нельзя предлагать животным хлеб, сладкое, соленое и переработанные продукты.

    Дикие звери прогулялись по Санкт-Петербургу и попали на видео

