Экономика
15:34, 2 февраля 2026Экономика

Россиянам запретили кормить диких животных

Ветеринар Руденко: Кормление диких животных зимой может нанести им вред
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Не следует подкармливать диких животных в холодное время года, так как это может нанести им вред. Об этом россиян предупредил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, нехватка пищи зимой служит естественным механизмом отбора, который поддерживает здоровье популяции и не допускает чрезмерного роста численности, приводящего к болезням и массовой гибели. Регулярная подкормка нарушает этот механизм. Кроме того, животные начинают считать человека источником пищи, теряют страх и навыки добычи еды. Из-за этого увеличивается риск попасть под колеса транспорта или угодить к браконьерам.

Отдельно Руденко отметил неподходящую пищу, которую часто используют для прикормки: хлеб, сладкое, соленое и переработанные продукты. Такая еда вызывает у животных нарушения обмена веществ, заболевания желудочно-кишечного тракта и проблемы с иммунитетом. Помимо этого, подкормка способствует распространению инфекций и паразитов.

Ранее орнитолог Вадим Мишин рассказал, как безопасно кормить птиц. По его словам, кормушки важно устанавливать правильно, чтобы не навредить пернатым.

