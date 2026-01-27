Реклама

12:36, 27 января 2026Экономика

Россиян научили безопасно кормить птиц

Орнитолог Мишин: Кормушки для птиц важно устанавливать правильно
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

При установке кормушек для птиц важно соблюдать ряд правил, чтобы не причинить вред пернатым. Подробнее об этом россиянам рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, установленные рядом с окнами квартир кормушки безопасны при правильной установке. Он отметил удобство моделей на присосках, которые крепятся к стеклу и позволяют наблюдать за птицами вблизи. «Они (кормушки) могут быть полуавтоматическими — с дозатором, из которого корм поступает постепенно, что избавляет от необходимости ежедневно открывать окно. Главное — подобрать размер так, чтобы туда не могли залетать голуби, иначе под окнами все будет испачкано», — объяснил Мишин.

Он добавил, что такие кормушки в основном привлекают небольших певчих птиц — синиц, поползней, дятлов и других. Зимой такие конструкции значительно спасают пернатых, так как естественные источники пищи скрываются под сугробами.

Мишин также подчеркнул, что при самостоятельном изготовлении кормушек из пластиковых бутылок необходимо тщательно обрабатывать края — иначе птицы могут пораниться. Кроме того, важно регулярно чистить кормушку от снега, влаги и старого корма, так как несвежие семена могут быть источником инфекции.

Ранее россиянам рассказали о главных ошибках при подкормке птиц. По словам орнитолога Елены Черновой, пернатых не стоит кормить пшеном и хлебом.

