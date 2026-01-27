Россиян научили безопасно кормить птиц

При установке кормушек для птиц важно соблюдать ряд правил, чтобы не причинить вред пернатым. Подробнее об этом россиянам рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин в беседе с Pravda.Ru.
По словам эксперта, установленные рядом с окнами квартир кормушки безопасны при правильной установке. Он отметил удобство моделей на присосках, которые крепятся к стеклу и позволяют наблюдать за птицами вблизи. «Они (кормушки) могут быть полуавтоматическими — с дозатором, из которого корм поступает постепенно, что избавляет от необходимости ежедневно открывать окно. Главное — подобрать размер так, чтобы туда не могли залетать голуби, иначе под окнами все будет испачкано», — объяснил Мишин.
Он добавил, что такие кормушки в основном привлекают небольших певчих птиц — синиц, поползней, дятлов и других. Зимой такие конструкции значительно спасают пернатых, так как естественные источники пищи скрываются под сугробами.
Мишин также подчеркнул, что при самостоятельном изготовлении кормушек из пластиковых бутылок необходимо тщательно обрабатывать края — иначе птицы могут пораниться. Кроме того, важно регулярно чистить кормушку от снега, влаги и старого корма, так как несвежие семена могут быть источником инфекции.
