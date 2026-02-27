Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:15, 27 февраля 2026Интернет и СМИ

Минфин опроверг сообщения о приостановке выплат госслужащим новых регионов

Минфин назвал фейком сообщения о приостановке выплат госслужащим новых регионов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В соцсетях распространилась информация о том, что министерства финансов новых регионов приостанавливают ежемесячные выплаты государственным гражданским служащим в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета. Авторы подобных сообщений публикуют скрины якобы приказов местных министерств.

В пресс-службе Минфина России «Ленте.ру» сообщили, что документы — фейки.

«Данная информация не соответствует действительности и является фейком. Ежемесячные выплаты сотрудникам федеральных госорганов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выплачиваются в установленном порядке», — заявил представитель Минфина России.

На официальных сайтах министерств регионов подобных приказов нет.

Министерство финансов Запорожской области в своем официальном Telegram-канале сообщило, что информация недостоверна.

«Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности! Данный приказ Министерством не издавался. Действующие приказы Министерства финансов публикуются только на официальном сайте и не распространяются в формате скриншотов в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что поддельные документы ссылаются на несуществующий приказ Минфина России от 24 февраля № 241н.

Ежемесячная выплата федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов, расположенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, введена указом президента России от 6 ноября 2024 года № 956. Никаких изменений в указ президента или дополнений введено не было.

Сообщения об отмене ежемесячной выплаты государственным гражданским служащим новых регионов не получили распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пропавшую школьницу в Смоленске удерживали в 300 метрах от собственного дома. Что известно о похищении и подозреваемом?

    Стало известно о странностях поведения похитителя девочки в Смоленске

    Обещавшая устроить секс-марафон Коростелеву порноактриса постеснялась писать лыжнику

    Звезда Comedy Club станет отцом в четвертый раз

    Венгрии и Словакии предложили обойтись без «Дружбы»

    На Западе назвали катастрофой для всего мира одно решение Европы по Украине

    Российский поселок остался без света на четыре дня

    Допрос подозреваемого в подрыве российского предпринимателя попал на видео

    Джим Керри получил почетную кинопремию «Сезар»

    На Байкале открыли переправу после трагедии с китайскими туристами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok