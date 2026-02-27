Минфин опроверг сообщения о приостановке выплат госслужащим новых регионов

Минфин назвал фейком сообщения о приостановке выплат госслужащим новых регионов

В соцсетях распространилась информация о том, что министерства финансов новых регионов приостанавливают ежемесячные выплаты государственным гражданским служащим в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета. Авторы подобных сообщений публикуют скрины якобы приказов местных министерств.

В пресс-службе Минфина России «Ленте.ру» сообщили, что документы — фейки.

«Данная информация не соответствует действительности и является фейком. Ежемесячные выплаты сотрудникам федеральных госорганов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выплачиваются в установленном порядке», — заявил представитель Минфина России.

На официальных сайтах министерств регионов подобных приказов нет.

Министерство финансов Запорожской области в своем официальном Telegram-канале сообщило, что информация недостоверна.

«Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности! Данный приказ Министерством не издавался. Действующие приказы Министерства финансов публикуются только на официальном сайте и не распространяются в формате скриншотов в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что поддельные документы ссылаются на несуществующий приказ Минфина России от 24 февраля № 241н.

Ежемесячная выплата федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов, расположенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, введена указом президента России от 6 ноября 2024 года № 956. Никаких изменений в указ президента или дополнений введено не было.

Сообщения об отмене ежемесячной выплаты государственным гражданским служащим новых регионов не получили распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».