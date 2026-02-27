Москвичам предсказали холода

Синоптик Леус: Температура в Москве в марте может быть аномально низкой

В третьей декаде марта москвичей может ждать аномально холодная погода. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

До конца первой декады марта в регионе установится неустойчивая погода, с периодическими небольшими осадками, преимущественно в виде снега с небольшими морозами, до минус 1-6 градусов, а также слабыми оттепелями, от 0 до плюс 3 градусов. Такая погода будет способствовать плавному и постепенному таянию снега.

В среднем первая декада марта финиширует с положительной температурной аномалией в 2-3 градуса. Вторая декада марта будет менее теплой и по своей температуре окажется близкой к климатической норме, что также не способствует бурному таянию снега. В третей декаде первого весеннего месяца возможны возвраты холодов.

Такой прогноз не способствует раннему сходу снежного покрова, добавил синоптик.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что сугробы в Москве исчезнут только в конце апреля.