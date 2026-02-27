Реклама

Экономика
15:39, 27 февраля 2026

Москвичам назвали срок исчезновения сугробов

Синоптик Позднякова: Сугробы в Москве исчезнут не раньше конца апреля
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Снежный покров в Москве и области сохранится как минимум до конца апреля. Срок исчезновения сугробов назвала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«Высота снежного покрова в конце апреля может еще остаться», — отметила синоптик. Позднякова не исключает, что в апреле еще будет лежать снег на улицах столицы. Однако ситуация в основном будет зависеть от уборки.

«Сугробы, это, как говорится, не производство. Это производное от уборки», — заключила метеоролог.

Ранее Позднякова рассказала, что мощных снегопадов в Москве на мартовские праздники ждать не стоит. Синоптик уточнила, что в предстоящие выходные осадки, скорее всего, будут выпадать в смешанной фазе — в виде небольшого мокрого снега с моросью. При этом температура воздуха будет слабоотрицательной ночью и положительной — днем.

