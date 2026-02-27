Реклама

01:00, 27 февраля 2026Забота о себе

Мужчинам перечислили ухудшающие качество спермы привычки

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alena A / Shutterstock / Fotodom

Уролог Родриго Арбекс предупредил, что некоторые распространенные у мужчин повседневные привычки ухудшают качество спермы. Его слова передает издание Metropoles.

Как отметил Арбекс, негативно на качество спермы влияют курение и чрезмерное употребление алкогольных напитков. По этой же причине он призвал мужчин отказаться от запрещенных веществ и анаболических стероидов.

Среди других вредных привычек специалист перечислил малоподвижный образ жизни, неправильное питание, недостаток сна, работу с ноутбуком на коленях и посещение сауны. Вред последних двух врач объяснил тем, что нельзя допускать воздействия чрезмерного тепла на интимную зону.

В заключение доктор добавил, что плохое качество спермы зачастую выявляется у мужчин, испытывающих хронический стресс, а также у тех, кто контактирует на работе с растворителями, тяжелыми металлами и пестицидами.

Ранее андролог Алексей Моисеенко призвал мужчин мочиться в положении сидя. Он утверждает, что такая поза облегчает опорожнение мочевого пузыря.

