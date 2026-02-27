Пенсионерку вместо лечения привязали к кровати в российской больнице

В Мариинске пенсионерку вместо лечения привязали к кровати в больнице и избили

В Мариинске Кемеровской области 76-летнюю пенсионерку вместо лечения привязали к кровати в больнице и избили. Об этом сообщила внучка пожилой россиянки изданию «Подъем».

Девушка поделилась, что бабушке четырежды меняли диагноз, но так и не назначили лечение и не переводят в областную клинику. Россиянка отметила, что родственнице внезапно стало плохо. Семья вызвала скорую, но медиков пришлось прождать около трех часов.

«Четыре часа мы просидели в приемном отделении, якобы ей нужно было сдавать анализы крови, мочи и пройти все возможные обследования. Бабуле становилось хуже, а врачи разговаривали очень грубо. Я сделала замечание. Нас положили в палату с ОРВИ», — пояснила девушка.

Она подчеркнула, что изначально пенсионерке поставили диагноз ОРВИ. Затем по результатам анализов оказалось, что у женщины инфаркт. Когда родственники приехали ее навестить, то увидели, что старушка вся синяя и привязана к кровати. Медики объяснили это тем, что она упала, и назвали пациентку «психически ненормальной». После скандала и вызова полиции врачи поставили женщине новый диагноз — деменция.

Семья пожилой женщины обратилась за помощью в региональный Минздрав.

Ранее стало известно, что в Ишимбае 77-летняя пенсионерка получила ожог во время операции в больнице.