Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:18, 27 февраля 2026Россия

Пенсионерку вместо лечения привязали к кровати в российской больнице

В Мариинске пенсионерку вместо лечения привязали к кровати в больнице и избили
Майя Назарова

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Мариинске Кемеровской области 76-летнюю пенсионерку вместо лечения привязали к кровати в больнице и избили. Об этом сообщила внучка пожилой россиянки изданию «Подъем».

Девушка поделилась, что бабушке четырежды меняли диагноз, но так и не назначили лечение и не переводят в областную клинику. Россиянка отметила, что родственнице внезапно стало плохо. Семья вызвала скорую, но медиков пришлось прождать около трех часов.

«Четыре часа мы просидели в приемном отделении, якобы ей нужно было сдавать анализы крови, мочи и пройти все возможные обследования. Бабуле становилось хуже, а врачи разговаривали очень грубо. Я сделала замечание. Нас положили в палату с ОРВИ», — пояснила девушка.

Она подчеркнула, что изначально пенсионерке поставили диагноз ОРВИ. Затем по результатам анализов оказалось, что у женщины инфаркт. Когда родственники приехали ее навестить, то увидели, что старушка вся синяя и привязана к кровати. Медики объяснили это тем, что она упала, и назвали пациентку «психически ненормальной». После скандала и вызова полиции врачи поставили женщине новый диагноз — деменция.

Семья пожилой женщины обратилась за помощью в региональный Минздрав.

Ранее стало известно, что в Ишимбае 77-летняя пенсионерка получила ожог во время операции в больнице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан основатель медиахолдинга Readovka. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

    Россияне смогут увидеть редкое явление

    Названы последствия запуска ракет ВСУ по региону России в 800 километрах от границы

    Захарова поделилась инсайдами о событиях в Буче

    В Госдуме прокомментировали инициативу с компенсацией коммуналки пенсионерам

    НАТО одобрило iPhone

    Турист с травмированными конечностями пять дней выживал в одиночку в США

    Пенсионерку вместо лечения привязали к кровати в российской больнице

    ВСУ запустили новейшие ракеты по региону России в 800 километрах от границы

    России предрекли проблемы с картофелем из-за Пакистана и Афганистана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok