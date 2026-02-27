Реклама

Экономика
06:29, 27 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Подавляющее большинство россиян назвали заметным рост тарифов ЖКУ

Опрос «Ленты.ру»: 84 % россиян назвали заметным рост тарифов ЖКУ
Инга Разумовская
Инга Разумовская (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Более 80 процентов читателей «Ленты.ру» заявили, что их платежи по счетам за жилищно-коммунальные услуги заметно выросли. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией, в котором приняли участие больше 60 тысяч человек.

На вопрос о том, как выросли суммы в платежках, 84 процента заявили, что они выросли «очень заметно». Еще 12 процентов признались, что платежи за ЖКУ выросли, но не критично. Только 4 процента участников опроса отметили, что для них ничего особенно не изменилось.

Опрос проводился с 10 по 14 февраля, в нем приняли участие 61457 читателей.

Как рассказал «Ленте.ру» член центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов, существует несколько способов сэкономить на ЖКУ. Так, покупка посудомоечной машины помогает в 3-4 раза сократить расход воды, а установка аэратора на кран — еще на 25 процентов. Кроме того, на суммы в платежках могут влиять даже небольшие протечки воды, так что оборудование необходимо обслуживать.

