10:38, 27 февраля 2026

Раскрыты новые детали по делу Эпштейна после допроса Клинтон

Луна заявила, что допросила Клинтон об иностранном влиянии на Эпштейна
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна рассказала, что во время допроса экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна она сосредоточилась на вопросах о его возможных связях с иностранными разведками. Об этом она сообщила в эфире телеканала Fox News.

«Когда я задавала ей вопросы, я была очень сосредоточена на возможных связях [Эпштейна] с иностранными разведками... Клинтон, возможно, не могла официально это признать, она, по крайней мере, проявляла понимание идеи о том, что он был связан с иностранной разведкой», — сказала конгрессвумен.

По словам Луны, Клинтон заявила, что Белому дому следует расследовать конкретные связи Эпштейна с тремя странами, указанными его адвокатами, а именно Ираном, Израилем и Россией. При этом конкретных доказательств иностранного влияния на финансиста приведено не было.

20 февраля бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Билл Клинтон явится для дачи показаний в Палате представителей 27 февраля.

