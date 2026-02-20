Реклама

Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна

NBC: Чета Клинтонов согласилась давать показания по делу Эпштейна в Конгрессе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shawn Thew / Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов. Об этом сообщает NBC News.

«Клинтоны изначально должны были дать показания в комитете в прошлом году, но это было отложено», — передает телеканал.

Показания супруги дадут в комитете по надзору нижней палаты американского парламента 26 и 27 февраля.

Информация о согласии Клинтонов дать показания по делу Эпштейна появилась еще 3 февраля. До этого они всячески отказывались свидетельствовать. В открытом письме супруги заявили, что требование дачи ими показаний в суде является преследованием по политическим мотивам и «юридически неисполнимо».

