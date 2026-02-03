Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:22, 3 февраля 2026Мир

Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна

Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и его жена, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету палаты представителей США по надзору по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в соцсети X сообщил пресс-секретарь Клинтона Анхель Уренья.

«Они вели переговоры добросовестно. Вы — нет. Они под присягой сообщили вам все, что знают, но вас это не волнует. Но бывший президент и бывшая госсекретарь придут», — заявил он, обращаясь к комитету.

Ранее стало известно, что супружеская чета экс-президента США Билла Клинтона и американского экс-госсекретаря Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна. В открытом письме супруги заявили, что требование дачи ими показаний в суде является преследованием по политическим мотивам и «юридически неисполнимо».

После этого комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности проголосовал за привлечение Клинтонов за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток в рамках расследования дела Эпштейна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемый признался в убийстве девятилетнего мальчика. За пытавшимся сбежать в Европу педофилом устроили погоню

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Раскрыты важные функции Windows 11

    В Латвии испугались медсестер с российскими паспортами

    Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна

    Предсказана судьба Зеленского после завершения украинского конфликта

    Врач стал домогаться пациентку после колоноскопии

    Приемный сын главкома ВСУ пожаловался на сложность переезда в Россию

    Коты устроили пожар в квартире в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok