Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна

Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и его жена, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету палаты представителей США по надзору по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в соцсети X сообщил пресс-секретарь Клинтона Анхель Уренья.

«Они вели переговоры добросовестно. Вы — нет. Они под присягой сообщили вам все, что знают, но вас это не волнует. Но бывший президент и бывшая госсекретарь придут», — заявил он, обращаясь к комитету.

Ранее стало известно, что супружеская чета экс-президента США Билла Клинтона и американского экс-госсекретаря Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна. В открытом письме супруги заявили, что требование дачи ими показаний в суде является преследованием по политическим мотивам и «юридически неисполнимо».

После этого комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности проголосовал за привлечение Клинтонов за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток в рамках расследования дела Эпштейна.