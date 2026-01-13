Реклама

Клинтоны не захотели давать показания по делу Эпштейна

NYT: Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна
Виктория Кондратьева
Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн. Фото: U.S. Justice Department / Reuters

Супружеская чета экс-президента США Билла Клинтона и американского экс-госсекретаря Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу педофила Джеффри Эпштейна. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В открытом письме супруги заявили, что требование дачи ими показаний в суде является преследованием по политическим мотивам и «юридически неисполнимо». Само послание было адресовано конгрессмену-республиканцу Джеймсу Комеру, неоднократно угрожавшему привлечь Клинтонов к ответственности за неуважение к суду, если они не явятся на очные допросы.

«Мы уверены, что любой здравомыслящий человек в Конгрессе или вне его, исходя из всего, что мы публикуем, поймет, что вы пытаетесь наказать тех, кого считаете своими врагами, и защитить тех, кого считаете друзьями», — написали Клинтоны.

12 ноября Конгресс США опубликовал 23 тысячи страниц документов из имущества Эпштейна, которые породили слухи о якобы имевшем место оральном сексе (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) действующего президента США Дональда Трампа и Билла Клинтона.

