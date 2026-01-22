Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:07, 22 января 2026Мир

Клинтонов решили привлечь к ответственности в США

Клинтонов решили привлечь к ответственности в рамках расследования дела Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Larry Downing / Reuters

Комитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки по надзору и подотчетности проголосовал за привлечение Билла и Хиллари Клинтон за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток в рамках расследования дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает портал Axios.

Также отмечается, что комиссия в рамках голосования отклонила поправку демократов, предусматривающую привлечение генерального прокурора Пэм Бонди к ответственности из-за задержки в публикации материалов по делу Эпштейна.

Далее Палата представителей в полном составе должна одобрить законопроект, прежде чем он будет передан в министерство юстиции для дальнейшего разбирательства и возможного возбуждения уголовного дела.

Ранее стало известно, что супружеская чета экс-президента США Билла Клинтона и американского экс-госсекретаря Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Джеффри Эпштейна. В открытом письме супруги заявили, что требование дачи ими показаний в суде является преследованием по политическим мотивам и «юридически неисполнимо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделают ставку на диверсии и дроны». Сосед США готовит план на случай войны с американцами

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Россиянам назвали способы защититься от «схемы Долиной»

    Дмитриев высмеял президента Финляндии

    Стало известно о новой встрече Путина и Уиткоффа по Украине

    В Подмосковье неизвестный обстрелял две маршрутки

    Норвегия высказалась об ограждении от России

    Клинтонов решили привлечь к ответственности в США

    Мужчинам подсказали усиливающие оргазм упражнения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok