Клинтонов решили привлечь к ответственности в США

Клинтонов решили привлечь к ответственности в рамках расследования дела Эпштейна

Комитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки по надзору и подотчетности проголосовал за привлечение Билла и Хиллари Клинтон за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток в рамках расследования дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает портал Axios.

Также отмечается, что комиссия в рамках голосования отклонила поправку демократов, предусматривающую привлечение генерального прокурора Пэм Бонди к ответственности из-за задержки в публикации материалов по делу Эпштейна.

Далее Палата представителей в полном составе должна одобрить законопроект, прежде чем он будет передан в министерство юстиции для дальнейшего разбирательства и возможного возбуждения уголовного дела.

Ранее стало известно, что супружеская чета экс-президента США Билла Клинтона и американского экс-госсекретаря Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Джеффри Эпштейна. В открытом письме супруги заявили, что требование дачи ими показаний в суде является преследованием по политическим мотивам и «юридически неисполнимо».