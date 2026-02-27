Реклама

Экономика
15:33, 27 февраля 2026

Россиян предупредили о ледяном дожде

Гидрометцентр: Ледяной дождь обрушится на регионы Центральной России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В ближайшие дни на регионы Центральной части России обрушится ледяной дождь. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра, пишет «Интерфакс».

Дело в том, что с 28 февраля по 2 марта через территорию Центрального федерального округа будет проходить теплый атмосферный фронт. На этом фоне температура воздуха повысится до положительных значений, возможны осадки в виде мокрого снега, которые будут переходить в дождь и ледяной дождь. На дорогах есть риск образования гололедицы, предупредили метеорологи.

Одновременно с этим начнет таять снег. В отдельных районах этот процесс будет особенно интенсивным и вызовет риск половодья. «Возникает риск подтопления талыми водами пониженных участков местности, в том числе городских территорий с пониженной пропускной способностью ливневой канализации», — предупредили в Гидрометцентре России.

Ранее жителей Москвы предупредили, что первые дни весны начнутся с осадков. По прогнозам синоптиков, погода в воскресенье, 1 марта, будет оттепельной: столбики термометров поднимутся до плюс четырех градусов, ожидаются дожди.

