Москвичам рассказали о погоде в начале весны

Синоптик Тишковец: В первый день весны в Москве ожидаются дожди

Март в Москве начнется с осадков. О погоде в начале календарной весны столичным жителям рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

Осадки москвичи застанут еще в последний день зимы: ночью пройдет мокрый снег, а к утру он сменится ледяным дождем. Температура в субботу, 28 февраля, будет варьироваться от плюс 1 до плюс 3 градусов в дневные часы, а к вечеру может опуститься до нуля-минус 2 градусов. По прогнозам синоптика, погода в воскресенье, 1 марта, будет оттепельной: столбики термометров поднимутся до плюс 4 градусов, ожидаются дожди.

Февраль Москва завершает рекордными сугробами — высота снежного покрова на 27-е число составляет 72 сантиметра. Рекорд держался больше 30 лет. Когда такие высокие сугробы растают, синоптики сказать точно не могут. Если в начале весны сохранится положительная температурная аномалия, снег может начать таять уже в марте и полностью исчезнет в первой декаде апреля.