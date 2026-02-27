Реклама

Экономика
11:46, 27 февраля 2026

В Москве образовались рекордные сугробы

Синоптик Леус: В столице обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В столице снова побит суточный рекорд по высоте сугробов. Об этом в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он сообщил, что в пятницу, 27 февраля, в столице был обновлен шестой в феврале и восьмой с начала года суточный рекорд по высоте снежного покрова. За прошедшие сутки высота сугробов, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, не изменилась и осталась на отметке 72 сантиметра, что на 6 сантиметров выше прежнего достижения этого дня, державшегося с 1994 года.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что дать прогноз, когда в Москве исчезнет снежный покров, на данный момент сложно, в особенности после мощных февральских снегопадов. По словам специалиста, снег еще может пойти в столице в марте. Однако при температуре выше нормы в первом весеннем месяце снег в столице начнет таять.

