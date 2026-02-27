Россиянин попал под следствие из-за надругательства над местом захоронения

В Калининграде мужчину задержали за надругательство над местом захоронения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ.
По данным ведомства, в отдел полиции поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина пытался прикурить от Вечного огня на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде, а затем он погрел ноги у огня.
Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого — речь идет о 48-летнем местном жителе. В момент совершения противоправных действий он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан и доставлен в отдел.
