Россиянин попал под следствие из-за надругательства над местом захоронения

В Калининграде мужчину задержали за надругательство над местом захоронения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ.

По данным ведомства, в отдел полиции поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина пытался прикурить от Вечного огня на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде, а затем он погрел ноги у огня.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого — речь идет о 48-летнем местном жителе. В момент совершения противоправных действий он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан и доставлен в отдел.

