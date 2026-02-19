Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:05, 19 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты последствия обнаженной фотосессии в стиле «шибари» на кладбище Петербурга

Суд наказал условным сроком 4 участников фотосессии на кладбище Петербурга
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор четырем участникам обнаженной фотосессии в стиле «шибари» на Большеохтинском кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимые Анна Пантелеева, Сергей Евстюхин, Кристина Рожкова и Ярослава Гуменная признаны виновными по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Они получили от 1,5 до 2 лет лишения свободы условно.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером 16 июня 2024 года Евстюхин опутал веревками обнаженных Гуменную и Пантелееву в стиле «шибари» и привязал их к могильному деревянному восьмиконечному православному кресту — символу Русской православной церкви, установленному на могиле, а затем фотографировал и снимал на видео. Рожкова руководила съемками. Фотографии и ролики опубликовала Пантелеева в соцсетях. Последствия оказались негативными, вызвав общественный резонанс.

Всех участников фотосессии задержали и арестовали.

На суде все четверо раскаялись в содеянном, заявив, что у них не было цели оскорбить религиозные чувства верующих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опального младшего брата короля Карла III арестовали

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Названы два последствия возможной войны США и Ирана

    Число активных кредиток в России упало до минимума

    Россиянам перечислили указывающие на проблемы с печенью симптомы

    В России объяснили срочный прилет воздушного госпиталя к границе Украины

    Агрессивный пассажир самолета начал избивать попутчиков, сорвал рейс и попал на видео

    В Кремле оценили ситуацию вокруг Ирана

    Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok