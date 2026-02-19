Раскрыты последствия обнаженной фотосессии в стиле «шибари» на кладбище Петербурга

Суд наказал условным сроком 4 участников фотосессии на кладбище Петербурга

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор четырем участникам обнаженной фотосессии в стиле «шибари» на Большеохтинском кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимые Анна Пантелеева, Сергей Евстюхин, Кристина Рожкова и Ярослава Гуменная признаны виновными по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Они получили от 1,5 до 2 лет лишения свободы условно.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером 16 июня 2024 года Евстюхин опутал веревками обнаженных Гуменную и Пантелееву в стиле «шибари» и привязал их к могильному деревянному восьмиконечному православному кресту — символу Русской православной церкви, установленному на могиле, а затем фотографировал и снимал на видео. Рожкова руководила съемками. Фотографии и ролики опубликовала Пантелеева в соцсетях. Последствия оказались негативными, вызвав общественный резонанс.

Всех участников фотосессии задержали и арестовали.

На суде все четверо раскаялись в содеянном, заявив, что у них не было цели оскорбить религиозные чувства верующих.