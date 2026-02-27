Российский школьник впал в кому после падения с крыши движущегося трамвая

В Краснодаре 15-летний школьник получил тяжелые травмы и впал в кому после падения с крыши движущегося трамвая. Об этом сообщили в краевом управлении МВД России.

В ведомстве отметили, что все случилось на улице Евдокии Бершанской. Юноша катался на крыше трамвая и упал с высоты. Он получил серьезные травмы. По данным портала «Кубань 24», состояние подростка врачи оценивают как стабильно тяжелое, он в коме.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительно, подросток увлекается зацепингом.

