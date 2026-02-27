Реклама

09:48, 27 февраля 2026Россия

Российский школьник впал в кому после падения с крыши движущегося трамвая

В Краснодаре школьник впал в кому после падения с крыши движущегося трамвая
Майя Назарова

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Краснодаре 15-летний школьник получил тяжелые травмы и впал в кому после падения с крыши движущегося трамвая. Об этом сообщили в краевом управлении МВД России.

В ведомстве отметили, что все случилось на улице Евдокии Бершанской. Юноша катался на крыше трамвая и упал с высоты. Он получил серьезные травмы. По данным портала «Кубань 24», состояние подростка врачи оценивают как стабильно тяжелое, он в коме.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительно, подросток увлекается зацепингом.

До этого стало известно, что в Челябинске врачи приняли инфаркт у 11-летнего школьника за паническую атаку. Мать рассказала, что спасти ребенка не удалось. В произошедшем поручил разобраться глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

