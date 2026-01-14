Российские врачи приняли инфаркт у 11-летнего школьника за паническую атаку

KP.RU: В Челябинске врачи приняли инфаркт у школьника за паническую атаку

В Челябинске врачи приняли инфаркт у 11-летнего школьника за паническую атаку. Мать в беседе с KP.RU отметила, что спасти мальчика не удалось.

Россиянка пояснила, что ребенку до этого была проведена плановая операция на сердце. Как утверждает родительница, у учащегося с самого детства был стеноз аортального клапана – то есть клапан в сердце не пропускал достаточного объема крови.

Несмотря на диагноз, по словам матери, школьник занимался плаваньем и был крепкого телосложения.

Менять клапан мальчику назначили хирурга в Челябинске с 35-летним стажем работы. После операции мальчик пожаловался на плохое самочувствие, ему становилось хуже на протяжении пяти дней.

Медики списали все на меланхоличный характер ребенка и только назначили ему успокоительные препараты.

Сердце мальчика остановилось. Инфаркт у детей в таком возрасте редкость, но в данном случае, говорит мать, он произошел неспроста. По ее версии, после операции кровоток к сердцу оказался перекрыт – коронарный сосуд был закрыт тем, чего в сердце быть не должно. Время, за которое можно было помочь ребенку, было упущено. После этого мальчика поместили в медикаментозную кому.

Как отметила родительница, сына перевезли на лечение в Москву. Там специалисты провели операцию по замене сердца. В больнице у ребенка началась пневмония. «Был в сознании, пока лежал в реанимации. Он повторял таблицу умножения, решал в голове примеры и терпел мучительные процедуры. Инфекция попала в кровь, начался сепсис», — поделилась мать, добавив, что сохранить жизнь ему не удалось.

Произошедшим заинтересовалась глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он поручил провести проверку в отношении медиков из Челябинска.

