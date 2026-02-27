Петербург приблизился к новому метеорекорду

Синоптик Леус: Петербург пережил один из самых длинных безоттепельных периодов

Санкт-Петербург едва не поставил новый метеорекорд. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По наблюдениям синоптика, нынешней зимой почти не случилось оттепелей — такая ситуация для петербургской погоды нетипична. Подобной безоттепельной зимы в Северной столице не было последние полвека: в последний раз оттепелей ни в январе, ни в феврале не фиксировали лишь 55 лет назад. Выше нуля температура прежде не поднималась либо только в январе (это было в 1987, 1996, 2004 и 2010 годах), либо в феврале (в 1985, 1986, 1994 и 2018 годах).

До рекорда зиме 2026 года не хватило всего двух дней. Под конец февраля столбики термометров в Петербурге все же преодолели нулевую отметку и достигли плюс 0,3 градуса. Таким образом, как заключил Леус, прервался один из самых длительных в метеорологической истории Санкт-Петербурга безоттепельных периодов.

Начавшаяся оттепель продержится в городе до понедельника, 2 марта. Затем температура немного опустится: в ночные часы показатель будет варьироваться от минус 1 до минус 6 градусов, однако днем столбики термометров все еще будут превышать нулевую отметку, поднимаясь до плюс 1-4 градусов.

Ранее очередной снежный рекорд побила Москва. Столичные сугробы обновили суточный рекорд, шестой в феврале и восьмой с начала года: высота снежного покрова добралась до отметки 72 сантиметра.