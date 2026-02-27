Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:20, 27 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о наступлении российских войск в Запорожской области

В России сообщили о наступлении на стыке Запорожской и Днепропетровской областей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска наступают на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Отмечается, что украинские военные попытались контратаковать у Гуляйполя, однако подразделения армии России отбили атаки и продолжили наступление. Как рассказал источник канала, в результате маневра Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в технике и живой силе.

«Враг снова пытался контратаковать в районе Гуляйполя», — сообщил он.

Ранее спикер ВСУ Владислав Волошин сообщил, что большинство столкновений в зоне конфликта происходит на гуляйпольском направлении. По его словам, на него приходится более 70 процентов интенсивных боев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ запустили «Фламинго» вглубь России. В Москве заявили, что это британские ракеты с украинскими шильдиками

    Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили

    Названа возможная причина пропажи пятерых туристов в Пермском крае

    Один из крупнейших импортеров алкоголя в России выпустил безалкогольный джин

    Американская корпорация попала в перечень Росфинмониторинга

    Россиянка пустила в квартиру почти полтысячи мигрантов

    Татьяна Навка высказалась о подарках от Пескова

    Российский губернатор опроверг большое число жертв после удара ВСУ

    Российские власти понадеялись на возврат «лучших санкционных времен»

    Артемий Лебедев обратился в полицию из-за мошенника в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok