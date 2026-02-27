Стало известно о наступлении российских войск в Запорожской области

В России сообщили о наступлении на стыке Запорожской и Днепропетровской областей

Российские войска наступают на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Отмечается, что украинские военные попытались контратаковать у Гуляйполя, однако подразделения армии России отбили атаки и продолжили наступление. Как рассказал источник канала, в результате маневра Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в технике и живой силе.

«Враг снова пытался контратаковать в районе Гуляйполя», — сообщил он.

Ранее спикер ВСУ Владислав Волошин сообщил, что большинство столкновений в зоне конфликта происходит на гуляйпольском направлении. По его словам, на него приходится более 70 процентов интенсивных боев.