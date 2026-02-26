Реклама

В командовании ВСУ назвали самое интенсивное направление конфликта

Спикер ВСУ Волошин назвал самым интенсивным гуляйпольское направление
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Большинство столкновений происходит на гуляйпольском направлении конфликта. Об этом рассказал спикер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин, передает «РБК-Украина».

«Больше всего столкновений у нас за последнее время уже традиционно на гуляйпольском направлении. Довольно неспокойно и на других двух запорожских направлениях — на Ореховском и на Александровском», — отметил он.

По его словам, более 70 процентов интенсивных боевых столкновений за сутки проходит именно на гуляйпольском направлении.

Ранее Волошин заявил, что ВСУ пытаются контратаковать в Днепропетровской области. «Мы проводим дальше контратакующие и штурмовые действия... Ситуация там довольно непростая», — заявил военный.

