Путешествия
Путешествия
10:04, 27 февраля 2026Путешествия

Турист под действием наркотиков протаранил на машине двери отеля в Европе и попал на видео

Daily Mail: Турист в Польше протаранил на машине двери отеля и попал на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Британский турист под действием наркотиков протаранил на машине двери четырехзвездочного отеля в Европе и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в гостинице Golebiewski на польском горнолыжном курорте Карпач. На записи видно, как 36-летний мужчина на автомобиле Mazda проломил двери, а затем задним ходом въехал в вестибюль. После этого турист скрылся с места происшествия.

В погоню за ним бросились полицейские — подозреваемого нашли на ближайшей автостоянке, однако он попытался скрыться, врезавшись в машину правоохранителей. Вскоре британца все же задержали, в его автомобиле нашли наркотические вещества. Туриста оштрафовали на 10,5 тысячи фунтов стерлингов (миллион рублей).

