В Госдуме высказались об отказе Зеленского вывести войска из Донбасса

Депутат Белик счел отказ Зеленского вывести войска из Донбасса нервной риторикой

Отказ президента Украины Владимира Зеленского вывести войска из Донбасса можно счесть за нервную риторику. Таким мнением поделился депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, его высказывание приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что грубые выражения, которыми разбрасывается Зеленский, говорят о его тревоге. Белик уверен, что лидеру Украины плевать на жизни солдат.

Президент Украины своими повадками и выражениями все больше напоминает обитателя «бандитского притона», добавил Белик.

До этого Зеленский поделился, что возвращение всех потерянных территорий — сложный для Украины вопрос. Он подчеркнул, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, но отметил, что не уступит Донбасс.