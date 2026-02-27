Реклама

11:20, 27 февраля 2026

В Польше испугались ухудшения отношений с США

Bloomberg: Кредитование ЕС рискует поставить под угрозу связи США и Польши
Виктория Кондратьева
Фото: Jwdys / Wikimedia

Программа кредитования вооружений для укрепления обороноспособности Европейского союза (ЕС) на сумму 150 миллиардов евро рискует поставить под угрозу связи США и Польши. Об этом заявил старший советник польского президента по национальной безопасности Славомир Ченцкевич в интервью Bloomberg.

«Формально программа направлена ​​на наращивание обороноспособности Европы, но на самом деле это способ постепенно отвернуться от Соединенных Штатов», — сказал он.

Как отмечает агентство, комментарии Ченцкевича выявляют напряженность в Польше и других столицах стран ЕС относительно того, насколько далеко должна заходить стратегия «Сделано в Европе» в плане акцента на обороне собственного производства. Уточняется, что программа «Действия в области безопасности для Европы» отдает приоритет закупкам у ЕС, хотя и открыта для стран, не входящих в блок.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша по-прежнему остается союзником США, однако не может позволить себе «быть лохом» в отношениях с Вашингтоном. Министр также высказал опасения, что США могут пойти на уступки России в Восточной Европе в целях ослабить связи Москвы и Пекина.

