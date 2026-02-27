Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:02, 27 февраля 2026Мир

Вучич обратился к Токаеву с необычной просьбой

Вучич попросил Токаева помочь в подготовке сербских спецслужб
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Александр Вучич

Александр Вучич . Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич попросил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева помочь в подготовке сербских специальных подразделений. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич прибыл с официальным визитом в Астану по приглашению Токаева. На совместной пресс-конференции глава Сербии высоко оценил подготовку спецподразделений Казахстана и заинтересовался в обмене опытом.

«Хочу, чтобы в одной особой области нас обучили, речь идет о специальных подразделениях. Я заметил, что Казахстан убедительно — лучший в мире. Это такой уровень автоматизма, что хотел бы, чтобы вы нас научили», — сообщил сербский лидер.

Глава Сербии также отметил высокие результаты Казахстана по поддержанию безопасности, назвав их исключительными.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Сербии задержали в городе Кральево двух мужчин, пытавшихся совершить насильственную смену власти путем покушения на президента страны Александра Вучича и его семью. Задержанными оказались мужчины 1975 и 1983 годов рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан основатель медиахолдинга Readovka. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

    Россияне смогут увидеть редкое явление

    Названы последствия запуска ракет ВСУ по региону России в 800 километрах от границы

    Захарова поделилась инсайдами о событиях в Буче

    В Госдуме прокомментировали инициативу с компенсацией коммуналки пенсионерам

    НАТО одобрило iPhone

    Турист с травмированными конечностями пять дней выживал в одиночку в США

    Пенсионерку вместо лечения привязали к кровати в российской больнице

    ВСУ запустили новейшие ракеты по региону России в 800 километрах от границы

    России предрекли проблемы с картофелем из-за Пакистана и Афганистана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok