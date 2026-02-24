Реклама

В Сербии раскрыли детали подготовки к покушению на Вучича

Сербская полиция задержала двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Правоохранительные органы Сербии задержали в городе Кралево двух мужчин, которые хотели совершить насильственную смену власти путем покушения на президента страны Александра Вучича и его семью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Стражи порядка вместе с сотрудниками агентства безопасности задержали подозреваемых в 200 километрах к юго-западу от Белграда. Задержанными оказались мужчины 1975 и 1983 годов рождения. Их подозревают в подготовке нападения на конституционный порядок.

По данным полиции, мужчины в период с декабря 2025-го по февраль 2026 года договорились о том, что насильственным образом сменят конституционный порядок в Сербии. Кроме того, они условились на том, что свергнут высшие государственные органы, приобретут оружие и нападут на жизнь и здоровье сербского лидера, его супругу и детей, чтобы лишить их жизни, говорится в заявлении.

В 2024 году президент Сербии Александр Вучич заявлял, что был шокирован покушением на своего «большого друга» премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

