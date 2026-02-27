Зеленский: Дефицит военных ВСУ серьезный и продолжается ни один год, они устали

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается серьезный дефецит военных, эта ситуация продолжается ни один год. Признание о многолетней проблеме украинской армии сделал президент республики Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«Военные устали, ротаций недостаточно. Украина мобилизует примерно 30-34 тысячи человек в месяц, Россия — примерно на 10 тысяч больше», — рассказал украинский лидер. Он добавил, что из-за усталости военнослужащих моральный дух в войсках значительно падает и «это понятно».

Ранее стало известно, что на Украине может готовиться военный переворот. Допускается, что нынешняя политика главы государства в отношении граждан, насильственная мобилизация и закрытые границы могут привести к гражданской войне.