Мир
02:42, 28 февраля 2026Мир

В европейской стране бизнесмен украсил город флагами и получил огромный штраф

Юлия Мискевич
Фото: Freepik

Житель Великобритании получил штраф почти в три тысячи фунтов за то, что украсил фонарные столбы десятками государственных флагов. Об этом пишет Metro.

43-летний Уилл Хейлетт, владелец компании по высотным работам из Скарборо, использовал свою автовышку, чтобы развесить флаги Великобритании и Святого Георгия на 64 опорах освещения. По словам мужчины, он хотел таким образом «поднять людям настроение».

Однако власти Северного Йоркшира не оценили инициативу бизнесмена. Рабочие совета сняли все флаги, после чего чиновники выставили Хейлетту счет на общую сумму 2785,50 фунта (около 290 тысяч рублей по текущему курсу). Каждый флаг обошелся бы ему в 36,27 фунта плюс НДС.

Британец отказался платить, назвав требование возмутительным. В качестве альтернативы он предложил сделать пожертвование в благотворительную организацию, помогающую ветеранам. Местный совет согласился на этот вариант.

Ранее юрист Олег Зернов рассказал, что за нарушения установленного порядка вывешивания флагов в России предусмотрены административные штрафы для граждан до 150 тысяч рублей.

