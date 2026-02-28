Реклама

Генсек ООН осудил атаку на Иран

Генсек ООН Гутерриш осудил ракетные удары США и Израиля по Ирану
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил ракетные удары США и Израиля по Ирану. Его слова передает РИА Новости.

«Я осуждаю сегодняшнюю военную эскалацию на Ближнем Востоке. Применение силы Соединенными Штатами и Израилем против Ирана и последующее возмездие со стороны Ирана по всему региону подрывают международный мир и безопасность», — сказал Гутерриш.

Также генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий и деэскалации конфликта.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что отвергает односторонние военные действия США и Израиля против Ирана. По его словам, нападение на Исламскую Республику представляет собой эскалацию и способствует установлению более нестабильного и враждебного международного порядка.

