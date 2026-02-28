Одна страна ЕС осудила удары по Ирану

Санчес: Испания отвергает односторонние военные действия США и Израиля

Испания отвергает односторонние военные действия США и Израиля против Ирана. Такое заявление сделал премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Reuters.

«Нападение на Иран представляет собой эскалацию и способствует установлению более нестабильного и враждебного международного порядка», — осудил он.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.