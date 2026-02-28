Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:23, 28 февраля 2026Мир

Описана реакция России на отказ Украины выводить войска из Донбасса

Bloomberg: Россия выйдет из переговоров, если ВСУ не выведут из Донбасса
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Россия рассматривает возможность выхода из переговорного процесса, если Украина откажется выводить войска с Донбасса. Об этом пишет Bloomberg.

Источники издания заявили, что российская сторона видит все меньше смысла в продолжении переговоров, если Киев не готов вывести войска из Донбасса. Очередной раунд переговоров, который должен состояться на следующей неделе, может иметь решающее значение в этом вопросе. Инсайдеры утверждают, что реакцией России на отказ президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки будет прекращение переговоров.

При этом один из источников издания заявил, что Россия будет готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если украинские войска выйдут из Донбасса. В этом случае, пишет Bloomberg, будет проведен саммит с участием президентов США, России и Украины для запуска процесса взаимного отвода войск.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит существенных изменений переговорной позиции Киева в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео иранского удара по американской базе

    Иран заявил о возможности крупной войны на Ближнем Востоке

    Появились сообщения об ударе Ирана по Саудовской Аравии

    Раскрыта позиция Конгресса США по операции Трампа против Ирана

    Журова призвала экс-президента МОК Баха не лезть не в свое дело

    Посольство России в Катаре выпустило рекомендации для россиян

    Стало известно о погибших школьницах в результате ударов Израиля по Ирану

    Угрозу для туристов от удара Ирана по авиабазе в ОАЭ оценили

    В небе над Москвой планеты выстроятся в ряд

    В Израиле высказались о результатах атаки на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok