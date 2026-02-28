Описана реакция России на отказ Украины выводить войска из Донбасса

Bloomberg: Россия выйдет из переговоров, если ВСУ не выведут из Донбасса

Россия рассматривает возможность выхода из переговорного процесса, если Украина откажется выводить войска с Донбасса. Об этом пишет Bloomberg.

Источники издания заявили, что российская сторона видит все меньше смысла в продолжении переговоров, если Киев не готов вывести войска из Донбасса. Очередной раунд переговоров, который должен состояться на следующей неделе, может иметь решающее значение в этом вопросе. Инсайдеры утверждают, что реакцией России на отказ президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки будет прекращение переговоров.

При этом один из источников издания заявил, что Россия будет готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если украинские войска выйдут из Донбасса. В этом случае, пишет Bloomberg, будет проведен саммит с участием президентов США, России и Украины для запуска процесса взаимного отвода войск.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит существенных изменений переговорной позиции Киева в рамках урегулирования конфликта на Украине.