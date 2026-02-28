Реклама

05:25, 28 февраля 2026

Осужденного задержали после грандиозного побега из-под конвоя в центре Москвы

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Осужденный, который смог организовать себе грандиозный побег прямо из-под конвоя в центре Москвы, в итоге был задержан. Его местонахождение установили по камерам, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передает ТАСС.

«Задержан гражданин, который при доставлении в судебное заседание для избрания меры пресечения в Таганском районе города Москвы сумел скрыться», — уточняется в сообщении ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов организовали оперативно-розыскные мероприятия и просмотрели камеры наблюдения, чтобы выяснить, куда делся злоумышленник. «Он находился в одном из хостелов на Кузьминской улице», — добавили в пресс-службе.

Беглеца зовут Алиев Ш. М., он родился в 2001 году. Его задержали в рамках уголовного дела о грабеже (по статье 161 УК РФ).

Ранее появилось видео побега мужчины в наручниках от здания московского суда. Удачный момент для осужденного настал, когда Алиев вместе с полицейским ждали прибытия адвоката на улице.

