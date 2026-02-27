Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:53, 27 февраля 2026Силовые структуры

Появилось видео побега мужчины в наручниках от здания московского суда

Видеокамера сняла мужчину в наручниках, убегающего от здания суда в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Побег осужденного в наручниках от здания Таганского суда Москвы попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения. Запись предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

На кадрах видны двое человек, стоящих на улице возле здания суда. Затем мужчина в наручниках убегает, за ним мчится полицейский.

Беглец — осужденный Алиев. 26 февраля в 17:00 мск в Таганский суд поступило представление отдела полиции на Московском метрополитене о заключении его под стражу для рассмотрения вопроса о замене наказания в виде принудительных работ на лишение свободы в связи с уклонением от отбывания наказания.

Сотрудник полиции вместе с Алиевым ждали прибытия адвоката на улице. Задержанный воспользовался моментом и в 18:02 мск сбежал.

Несколько лет назад мужчина получил условный срок за кражу телефона у прохожего, но не отмечался в инспекции, поэтому его задержали в столичном метро и повезли в суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан основатель медиахолдинга Readovka. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

    Автоперевозчики предупредили о разорении компаний из-за нового закона

    Названы последствия удара Афганистана по ядерным объектам Пакистана

    Трамп назвал Роберта Де Ниро больным и глупым

    План Макрона по ядерному оружию связали с войной с Россией

    Тренер ПСЖ оценил соответствие Сафонова стилю игры клуба

    Россиянам пригрозили тюрьмой за неправильную прописку

    Названо количество ракет для прорыва ПВО Израиля

    В Чебоксарах выставили на продажу уникальную «Волгу» всего за миллион рублей

    Россиянин получил 16 лет колонии после пьяной драки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok