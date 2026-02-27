Появилось видео побега мужчины в наручниках от здания московского суда

Видеокамера сняла мужчину в наручниках, убегающего от здания суда в Москве

Побег осужденного в наручниках от здания Таганского суда Москвы попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения. Запись предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

На кадрах видны двое человек, стоящих на улице возле здания суда. Затем мужчина в наручниках убегает, за ним мчится полицейский.

Беглец — осужденный Алиев. 26 февраля в 17:00 мск в Таганский суд поступило представление отдела полиции на Московском метрополитене о заключении его под стражу для рассмотрения вопроса о замене наказания в виде принудительных работ на лишение свободы в связи с уклонением от отбывания наказания.

Сотрудник полиции вместе с Алиевым ждали прибытия адвоката на улице. Задержанный воспользовался моментом и в 18:02 мск сбежал.

Несколько лет назад мужчина получил условный срок за кражу телефона у прохожего, но не отмечался в инспекции, поэтому его задержали в столичном метро и повезли в суд.