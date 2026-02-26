Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:03, 26 февраля 2026Силовые структуры

В российском городе объявили план «Перехват» из-за сбежавшего из суда мужчины

В Москве уголовник из Дагестана сбежал из зала суда
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве объявили план «Перехват» из-за сбежавшего из суда мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, подсудимый сбежал из Таганского суда. Он объявлен в федеральный розыск.

Уроженец Дагестана Шамиль был судим, и в отношении него в 2022 году возбудили уголовное дело по факту хищения мобильного телефона у прохожего. Он с двумя соучастниками ограбил мужчину. Ущерб от их действий составил 32 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что ворвавшийся в ювелирный магазин с пистолетом россиянин попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кричала и звала маму». Пропавшую в Смоленске школьницу нашли с двумя мужчинами. Похититель следил за ней почти полгода

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Появились подробности о похитителе девятилетней девочки в Смоленске

    МВД Британии посоветовало украинцам купить наушники в ответ на просьбу об убежище

    ВСУ предрекли проблемы на передовой из-за паводков

    Любящая обнажаться на камеру Бритни Спирс вновь оконфузилась в откровенном видео

    Журова призвала лишить Эстонию юниорского чемпионата мира по фигурному катанию

    В Венгрии выдвинули требование к Хорватии по российской нефти

    В России сделали один вывод после показа Зеленским своего бункера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok