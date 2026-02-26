В российском городе объявили план «Перехват» из-за сбежавшего из суда мужчины

В Москве уголовник из Дагестана сбежал из зала суда

В Москве объявили план «Перехват» из-за сбежавшего из суда мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, подсудимый сбежал из Таганского суда. Он объявлен в федеральный розыск.

Уроженец Дагестана Шамиль был судим, и в отношении него в 2022 году возбудили уголовное дело по факту хищения мобильного телефона у прохожего. Он с двумя соучастниками ограбил мужчину. Ущерб от их действий составил 32 тысячи рублей.

