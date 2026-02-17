Ворвавшийся в ювелирный магазин с пистолетом россиянин попал на видео

В Новосибирске мужчина с пистолетом ограбил ювелирный магазин

В Новосибирске мужчина с пистолетом ограбил ювелирный магазин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

На кадрах камеры наблюдения видно, как мужчина во всем черном и маске заходит в ювелирный магазин. Он сразу достает пистолет и приставляет его к сотруднице салона, требуя открыть витрины с украшениями. Пострадавшая выполняет его требования, и злоумышленник очень быстро сгребает драгоценности в пластиковый пакет, после чего скрывается с места преступления.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался находящийся в федеральном розыске за аналогичные преступления в соседнем регионе. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

