Появились новые подробности о якобы российском дроне в порту Швеции

Беляев: Швеция не привела никаких доказательств, что БПЛА в порту был российским

Власти Швеции не привели никаких доказательств того, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), перехваченный близ порта Мальме у французского авианосца «Шарль де Голль», принадлежит России. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил Сергей Беляев, посол РФ в Стокгольме.

Беляев отметил, что все утверждения шведских представителей, выдержаны в типичном для Запала стиле «хайли лайкли».

«То есть по-русски — виноваты, вероятно, русские, а кто же еще. Никаких доказательств при этом не приведено», — пояснил посол.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал абсурдным заявления о принадлежности России данного дрона.