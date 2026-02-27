В Кремле прокомментировали инцидент с якобы российским дроном в Швеции

Песков: Заявления о принадлежности РФ перехваченного в Швеции дрона абсурдны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о принадлежности РФ дрона, перехваченного минувшей ночью Вооруженными силами (ВС) Швеции близ порта Мальме. Его слова приводит РИА Новости.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление министра обороны Швеции Пола Йонсона, обвинившего Россию в причастности к инциденту по причине присутствия в тот момент российского военного корабля в проливе Эресунд в шведских территориальных водах.

«Я, к сожалению, ничего не знаю об этом происшествии — не видел сообщений и не располагаю информацией о деталях. Но если то, как вы передаете формулировку, верна, в том плане, что поскольку рядом российское судно, то значит дрон российский, это достаточно абсурдное заявление», — сказал представитель Кремля.

Ранее ВС Швеции сообщили, что в 10 километрах от порта Мальме был нейтрализован беспилотник, летевший по направлению к находившемуся на стоянке французскому авианосцу «Шарль де Голль».