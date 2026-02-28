Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:19, 28 февраля 2026Путешествия

Российские авиакомпании приостановили рейсы в Иран и Израиль

Российские авиакомпании остановили рейсы в Иран и Израиль из-за боевых действий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Kartsev / Shutterstock / Fotodom

Российскими авиакомпаниями временно приостановлены полеты в Израиль и Иран, сообщили в Минтрансе России.

В ведомстве отметили, что авиакомпании будут объединяться при необходимости и выполнять рейсы на широкофюзеляжных самолетах.

По словам советника руководителя Росавиации Артема Кореняко, в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля российские авиакомпании заранее предусмотрели обходные маршруты полета. Из-за этого полетное время в страны Персидского залива увеличится.

Утром Израиль совместно с США нанес удары по территории Ирана. Воздушное пространство над страной закрыто.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео иранского удара по американской базе

    В РСТ дали совет оказавшимся на Ближнем Востоке российским туристам

    Над Россией сбили более десятка беспилотников за шесть часов

    Иран столкнулся еще с одним видом атак на фоне ракетных ударов США и Израиля

    Екатерина Варнава показала лицо без макияжа после сна

    Российские авиакомпании приостановили рейсы в Иран и Израиль

    Названо последствие конфликта Ирана и США для Украины

    Определен единственный рискнувший лететь над Ираном рейс

    Число погибших в Иране школьниц резко увеличилось

    «Оренбург» обыграл «Акрон» в матче 19-го тура РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok