03:46, 28 февраля 2026

Рубио запретил дипломатам мешать переговорам с одной страной

Guardian: Рубио запретил дипломатам комментарии, вредящие переговорам с Ираном
Александра Синицына
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский государственный секретарь Марко Рубио запретил представляющим США дипломатам высказывания, которые могли бы навредить переговорам с Ираном или помешать заключению ядерной сделки. Такие данные приводит издание Guardian после ознакомления с внутренним меморандумом.

В документе прописано, что главы миссий и посольств должны воздержаться от заявлений на публике, в том числе в социальных сетях, которые способны повлиять на чувствительные политические вопросы или осложнить американские отношения. Предупреждение от госсека Рубио поступило в связи с повышением напряженности в регионе.

«От глав миссий ожидается, что они будут избегать любых комментариев по вопросам, которые могут усилить напряженность или вызвать путаницу в политике США. Дисциплина в публичных заявлениях крайне важна, особенно в этот период», — говорится в меморандуме.

Ранее власти США призвали американских граждан в срочном порядке покинуть Израиль в связи с угрозой возобновления войны с Ираном.

